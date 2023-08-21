نعرض لكم الان تفاصيل خبر أباتشي الأمريكية تخطط لاستثمار 1.4 مليار دولار في مصر خلال… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 21 أغسطس 2023 10:10 صباحاً - دوت الخليج – قال جون كريستمان، الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي العالمية، إنها ملتزمة تجاه استثماراتها في مصر، وإنها تعتزم استثمار نحو 1.4 مليار دولار خلال العام المقبل.

وأعرب كريستمان عن تطلع الشركة إلى دعم الحكومة للاستمرار في تنفيذ توسعاتها في السوق المصرية، واستدامة شراكتها الممتدة مع مصر.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، مع مسئولي شركة أباتشي الأمريكية؛ لاستعراض خطط واستثمارات الشركة في مصر خلال الفترة المقبلة.

وقال مدبولي: “نتطلع لأن نرى من جانبكم المزيد من الاستثمارات الجديدة خلال الفترة القصيرة المقبلة، وكذلك التوسع في أنشطتكم الاستكشافية عن النفط والغاز على نطاق أوسع، على الرغم من التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي خلال الفترة الحالية”، مؤكدًا أن هذه أوقات صعبة يمر بها العالم أجمع ومصر ليست استثناءً من ذلك.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة تولي أهمية كبرى لدعم ومساندة أنشطة شركة “أباتشي” في مصر.

وفي غضون ذلك، قال وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، إن شركة أباتشي هي أكبر مستثمر أمريكي في مصر، مشيرًا إلى أنها بدأت أعمالها في مصر منذ نحو 30 عامًا.

وأشار الملا، خلال الاجتماع، إلى موافقة مجلس الوزراء مؤخرًا على عملية الدمج بين شركتي قارون للبترول وخالدة ككيان جديد تحت مظلة خالدة، من خلال مجلس إدارة جديد، والتي جاءت انطلاقا من مشروع تطوير وتحديث القطاع لتأسيس كيان جديد قادر على تحقيق نتائج وأداء اعلى كفاءة في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج للبترول والغاز.

وأضاف أن ذلك نتج عنه صعود منحنى الإنتاج نتيجة هذه الخطوة، الذي كان قد تباطأ بسبب جائحة “كورونا” لكنه الآن عاد مجددًا للارتفاع، موضحًا أن شركة أباتشي هي أكبر منتج للزيت الخام في مصر.

وأكد الوزير أن أباتشي شريك مهم لقطاع البترول في مصر، وأن هناك تنسيقًا ورؤية مشتركة بين القطاع والشركة الأمريكية؛ للاستمرار في ضخ المزيد من الاستثمارات وحفر المزيد من الآبار لتحقيق الهدف المشترك للجانبين وهو زيادة معدلات الإنتاج، بما يحقق مصلحة الطرفين.

وقال جون كريستمان إن شركة أباتشي تربطها علاقات عمل وصداقة مهمة مع مصر، موضحًا أن الشركة نفذت خططا لتحديث آليات العمل في مواقعها في مصر، التي مكنت أباتشي من زيادة القدرات الإنتاجية من البترول بنسبة 10% إلى ما يزيد على 150 ألف برميل يوميًا.

وتناول الاجتماع إمكانات وخطط زيادة إنتاج مصر من البترول في المجمل، من خلال استمرار أعمال التحديث بقطاعات الاستكشاف والتنقيب عن البترول، لاسيما مع وجود فرص متاحة لتحقيق اكتشافات جديدة وتوافر التكنولوجيات وطرق الحفر الحديثة.