انت الأن تتابع خبر سعر شيكارة الدقيق اليوم الأثنين 21 أغسطس 2023 : زيادة جديد وغير متوقعة شوف كام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفع سعر شيكارة الدقيق اليوم الأثنين 21 أغسطس الجاري في بداية تعاملات اليوم، بالعديد من المحال التجارية، وذلك بعد حالة التراجع المستمرة خلال الفترة الماضية.

وكانت الحكومة قامت بتصدر كميات من الدقيق إلي السودان في ظل الحرب القائمة في شهر يونيو الماضي مما أدي إلي زيادة أسعار الدقيق حيث بلغ حجم الارتفاع 1000 جنيه في الطن الواحد، على عكس ما جري في شهر في شهر مايو الماضي حيث كان هناك وفرة في كميات الدقيق الموجودة في الأسواق مما أدي إلي تراجعها في مصر بمقدار 1000 جنيه في الطن الواحد.سعر شيكارة

الدقيق اليوم الأثنين 21 أغسطس 2023:

وأعلنت بورصة الأسعار في بيان لها صدر صباح اليوم عن تسجيل زيادة في سعر شيكارة الدقيق اليوم حيث جاءت الأسعار كما يلي :

1- سجل سعر الدقيق “بروتين/24” 15,600 جنيه للطن

2- سجل سعر الدقيق “بروتين/27” 15,400 جنيه

سعر الدقيق اليوم الأثنين 21 أغسطس 2023:

بلغ سعر كيلو الدقيق اليوم المعبأ 21.21 جنيه، بارتفاع 45 قرشا

أسعار القمح اليوم الأثنين 21 أغسطس

1- سجل سعر القمح الروسي بروتين 12.5% حوالي 13150 جنيه للطن

2- سجل سعر القمح الأوكراني بروتين 12.5% حوالي 13100 جنيه للطن.

3- سجل سعر القمح الأوكراني بروتين 12.5% حوالي 13100 جنيه للطن

4- سجل سعر القمح الأوكراني بروتين 11.5% حوالي 13100 جنيه للطن

5- سجل سعر القمح الروماني حوالي 12800 جنيه للطن

6- سجل سعر القمح الليتواني حوالي 8350 جنيه للطن.

7- سجل سعر القمح الألماني حوالي 13100 جنيه للطن

سعر طن الردة اليوم الأثنين 21 أغسطس 2023:

وصلت القيمة الشرائية للطن إلى 10800 جنيه.