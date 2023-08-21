انت الأن تتابع خبر سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الأثنين 21 أغسطس : شوف وصل كام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شغل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الأثنين 21 أغسطس الجاري اهتمام الكثير من المواطنين في جمهورية مصر العربية خلال الساعات القليلة الماضية.

سعر صرف الدولار:

شغل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الأثنين 21 أغسطس الجاري اهتمام الكثير من المواطنين في جمهورية مصر العربية خلال الساعات القليلة الماضية.

سعر صرف الدولار:

من جانبها أعلنت بعض التقارير الإخبارية قبل قليل عن زيادة في سعر الدولار في السوق السوداء اليوم بعد قيام العديد من المواطنين بالحصول عليه في هذه الأيام لشراء كميات من الذهب من الخارج وذلك بعد استقراره في الأيام الماضية بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بعدم تحريك سعر الصرف مع رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس ، حيث بلغ نسبة الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب وزيادة سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الأثنين 21 أغسطس:

وأوضحت التقارير الإخبارية أن سعر الدولار في السوق السوداء اليوم قد وصل إلي حاجز 41 جنيه بعدما كان يسجل 37 جنيه خلال الفترة الأيام الماضية ،.

سعر الدولار اليوم الأثنين 21 أغسطس :

1- سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصرى 30.75 جنيه للشراء. و30.85 جنيه للبيع

2- سجل سعر الدولار اليوم في البنك التجارى الدولى 30.85جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع

3- سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع

4- سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكان والتعمير ، 30.73 جنيه للشراء 30.83 جنيه للبيع

5- سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر سعر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع

6- سجل سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبى الإسلامى 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه

7- سجل سعر الدولار اليوم فى بنك قناة السويس 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.