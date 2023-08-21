انت الأن تتابع خبر سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء .. اعرف بقي بكام النهاردة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سادت حالة من التساؤل الكبيرة خلال الدقائق القليلة الماضية حول سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء الأثنين 21 أغسطس الجاري في تعاملات هذا السوق الموازي

الريال السعودي:

من جانبها أعلنت بعض التقارير الإخبارية فيعن زيادة سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء بعدزيادة الطلب عليه في الأيام الماضية على الرغم من استقراره في الفترة الماضية بعد قرار البنك المركزي بعدم تحرك لسعر الصرف بالإضافة إلي زيادة أسعار الفائدة بمقدار 1% حيث وصلت على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب وزيادة سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.

سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء الأثنين 21 أغسطس:

وكشفت التقارير الإخبارية أن سعر الريال السعودي في السوق السوداء أمام الجنيه المصري ، بلغ 10.25 جنيه للشراء و10.50 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك:

استقر سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصرى 8.19 جنيه للشراء. و8.22 جنيه

استقر سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية 8.20 جنيه للشراء، 8.25 جنيه

استقر سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري 8.22 جنيه للشراء، 8.24 جنيه

استقر سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر 8.19 جنيه للشراء، 8.22 جنيه

استقر سعر الريال السعودي اليوم في بنك الأهلي الكويتي 8.22 جنيه للشراء، 8.25 جنيه

استقر سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاستثمار العربي 8.20 جنيه للشراء، 8.25 جنيه

استقر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكان والتعمير ، 8.18 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع

استقر سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبو ظبى الإسلامى 8.23 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع

استقر سعر الريال السعودي اليوم فى بنك قناة السويس 8.19 جنيه للشراء. و8.25 جنيه للبيع.