- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
نعرض لكم الان تفاصيل خبر هيئة السلع التموينية تعلن عن ممارسة دولية لشراء ذرة صفراء من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 21 أغسطس 2023 12:12 مساءً - – أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، عن ممارسة لتوريد ذرة صفراء لاستخدام العلف طبقا لشروط ومواصفات الهيئة.
وقالت الهيئة إنها تسعى لأن يكون التوريد خلال الفترة من أول أكتوبر إلى 15 منه و/أو من 15 أكتوبر إلى 30 من الشهر ذاته، على أن يكون السداد بنظام الدفع الفوري عند الاطلاع.
وأضافت الهيئة أنه يجب تقديم العروض يوم الأربعاء 23 أغسطس 2023 والمحدد له جلسة فض المظاريف الفنية والمالية وجلسة البت.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هيئة السلع التموينية تعلن عن ممارسة دولية لشراء ذرة صفراء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.