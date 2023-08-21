مال وأعمال

هيئة السلع التموينية تعلن عن ممارسة دولية لشراء ذرة صفراء

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر هيئة السلع التموينية تعلن عن ممارسة دولية لشراء ذرة صفراء من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 21 أغسطس 2023 12:12 مساءً - – أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، عن ممارسة لتوريد ذرة صفراء لاستخدام العلف طبقا لشروط ومواصفات الهيئة.

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وقالت الهيئة إنها تسعى لأن يكون التوريد خلال الفترة من أول أكتوبر إلى 15 منه و/أو من 15 أكتوبر إلى 30 من الشهر ذاته، على أن يكون السداد بنظام الدفع الفوري عند الاطلاع.

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وأضافت الهيئة أنه يجب تقديم العروض يوم الأربعاء 23 أغسطس 2023 والمحدد له جلسة فض المظاريف الفنية والمالية وجلسة البت.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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