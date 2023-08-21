النقل: إجراءات لتخفيف تكدس الشاحنات على الحدود مع السودان

دبي - احمد فتحي في الاثنين 21 أغسطس 2023 12:12 مساءً - دوت الخليج – أصدرت وزارة النقل بيانا إعلاميا بشأن ما جرى تناوله عبر وسائل الاعلام بخصوص تكدس الشاحنات ووجود طوابير من الشاحنات معلقة في المنفذين البريين في أرقين وقسطل على الحدود المصرية/ السودانية، وشكاوى عدد من سائقي الشاحنات على الحدود.

وأوضحت الوزارة، في بيان مساء اليوم، أن السبب الرئيسي في هذا التكدس يرجع إلى تباطؤ إجراءات تخليص الجمارك في معبري أرقين وقسطل من قبل الجانب السوداني، والذي يعمل لفترة محدودة يوميا، بالتزامن مع زيادة حجم الصادرات المصرية المتجهة إلى السودان، ما أدي إلى حدوث التكدس.

وأضافت أنه فور حدوث هذا التكدس عرض الموضوع بجميع جوانبه على مجلس الوزراء، وكان هناك توجيه بالتنسيق الكامل بين وزارة النقل وجميع الوزارات والجهات الأخرى المعنية (وزارة الداخلية – وزارة الصحة – محافظة أسوان) لسرعة تسهيل تحرك الشاحنات ومنع تكدسها على المعابر الحدودية.

وأشارت وزارة النقل إلى أنها تولت، من خلال هيئة الموانئ البرية والجافة وبالتنسيق مع محافظة اسوان ووزارتي الداخلية والصحة، بدفع عربات إسعاف الى أماكن التكدس، وتوزيع مياه ووجبات على السائقين.

ونوّه البيان بأن رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، وفي ضوء ما عرضه وزير النقل الفريق كامل الوزير، صدّق على تنظيم وصول الشاحنات إلى المناطق الحدودية بنظام التفويج بتجميع الشاحنات في أسوان للمتجهين إلى منفذ أرقين البري، وفي أبوسمبل للمتجهين الى منفذ قسطل البري، مع تقديم أنواع الرعاية الصحية كافة بأعلى مستوى وخدمات الإعاشة والتغذية لجميع سائقي الشاحنات، مضيفًا: “وسيتم تحريك هذه الشاحنات وفق نظام التفويج بالاعداد التي تتوافق مع طاقة المنفذ”.

وذكرت الوزارة أنها، وبعد التنسيق مع محافظة أسوان، بدأت في توسعة وتطوير المناطق اللوجيستية الحالية في كل من أسوان (وادي كركر) وأبوسمبل لاستيعاب حركة الشاحنات المتزايدة ومنع تكدسها وتكليف الهيئة العامة للطرق والكباري بتنفيذ أعمال التوسعة والتطوير لهذه المناطق اللوجيستية.

كما نوّهت بالبدء في إنشاء مناطق خدمية تشمل دورات مياه وكافيتريات تقدم مستويات خدمة مميزة ومسجد مع تواجد نقاط إسعاف لتقديم الخدمات والإسعافات الطبية السريعة اللازمة والتعامل مع حالات الطوارئ.