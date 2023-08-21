انت الأن تتابع خبر ارتفاع الأسهم الأوروبية مع ارتفاع النفط والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع ، الاثنين، مدعومة بصعود أسهم شركات الطاقة مع ارتفاع أسعار النفط العالمية وارتفاع أسهم قطاع الرعاية الصحية بفضل أداء قوي لسهم شركة الأدوية الدنمركية نوفو نورديسك.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة بحلول الساعة 0712 بتوقيت غرينتش بعدما أغلق عند أدنى مستوياته في ستة أسابيع يوم الجمعة.

وصعد مؤشر شركات الطاقة واحدا بالمئة مع ارتفاع أسعار النفط الخام إذ محا شح المعروض العالمي الناجم عن تراجع الصادرات من السعودية وروسيا أثر المخاوف إزاء نمو الطلب في ظل ارتفاع أسعار الفائدة.

وزاد مؤشر قطاع الرعاية الصحية الأوروبي 0.6 بالمئة مع صعود أسهم نوفو نورديسك 1.3 بالمئة بعدما رفع مورغان ستانلي سعره المستهدف لسهم شركة صناعة الأدوية.

وارتفع مؤشر داكس الألماني 0.4 بالمئة في التعاملات المبكرة حتى بعدما أظهرت بيانات رسمية تراجعا أكبر من المتوقع في أسعار المنتجين الألمان في يوليو.