انت الأن تتابع خبر توقعات بارتفاع أسعار المشتقات النفطية محليا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد خبير الطاقة هاشم عقل أن أسعار المشتقات النفطية شهدت ارتفاعات كبيرة منذ بداية الشهر الجاري بسبب ارتفاع أسعار خام برنت.



وتوقع عقل انعكاس الارتفاعات العالمية على الاسعار المحلية على النحو التالي علما بان هذه الاسعار منذ بداية الشهر الحالي حتى تاريخ اليوم 2023/8/21 :



ارتفاع سعر لتر بنزين 90 نحو 35 فلس بنسبة 3.8%



أما بنزين 95 ارتفع 35 فلس بنسبة 3%



وارتفاع سعر مادة الديزل 70 فلس بنسبة 9.7%



كما ارتفع سعر الكاز 10 فلسا علما بأن سعر لتر الكاز ثابت عند 620 فلسا.