نعرض لكم الان تفاصيل خبر إلهامي الزيات: توصيات الحوار الوطني لقطاع السياحة جيدة من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 21 أغسطس 2023 03:12 مساءً - شريف ناصر _ قال إلهامي الزيات رئيس مجموعة إمكو للسياحة ورئيس الاتحاد العام للغرف السياحية سابقا، إن توصيات الحوار الوطني بشأن قطاع السياحة جيدة، وأبرزها ضرورة التوسع في إصدار تراخيص الشركات والفنادق السياحية. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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