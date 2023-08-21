انت الأن تتابع خبر مفيش أرخص من كدة يا هانم.. سعر الأرز اليوم الأثنين 21 أغسطس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - واصل سعر الأرز اليوم الأثنين 21 أغسطس الجاري في المحال التجارية بمحافظات جمهورية مصر العربية، لليوم الثالث على التوالي بداية من يوم السبت الماضي

سعر كيلو الأرز اليوم:

وأعلنت بوابة الأسعار الحكومية أن هناك انخفاض في عدد من أسعار السلع الغذائية ومن بينها سعر كيلو الأرز اليوم والتي سوف نكشف عنها في التقرير التالي

سعر الأرز اليوم الأثنين 21 أغسطس:

1- سعر الأرز اليوم السائب 25.52 جنيه، بانخفاض 62 قرشا

2- سعر الأرز اليوم المعبأ من 25.15 جنيها، بارتفاع 65 قرشا

سعر طن الأرز اليوم الأثنين 21 أغسطس:

سعر طن الأرز “عريض الحبة كسر 3%” نحو 21 ألف جنيه

سعر طن البلدي “رفيع الحبة كسر 5%” نحو 18 ألف جنيه

سعر الأرز الشعير اليوم الأثنين 21 أغسطس:

وصل سعر طن “عريض الحبة” خلال تعاملات اليوم 13 ألف جنيه للطن عريض الحبة

بوصل سعر طن “رفيع الحبة” خلال تعاملات اليوم نحو 13 جنيه للطن،

أسعار الأرز:

في هذا السياق أكدت شعبة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية أن سبب تراجع أسعار الأرز في مصر في هذه الأيام يعود إلي بدء موسم حصاد المحصول الجديد منذ منتصف أغسطس الجاري والذي سوف يستمر حتي نهاية شهر أكتوبر المقبل ، حيث أنه من المتوقع أن يصل متوسط سعر طن الأرز الأبيض إلى بين 11500 جنيه و11750 جنيها لاسميا وأن هناك زيادة في المساحات المزروعة من الأرز عن العام الماضي بمقدار 500 فدان، مما يعني وجود وفره في المعروض في الأسواق، بالتالي سوف يحدث تراجع كبير.