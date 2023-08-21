انت الأن تتابع خبر صدمة موجعة لعشاق الشاي.. سعر السكر للمستهلك اليوم الأثنين 21 أغسطس 2023 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - زاد سعر السكر للمستهلك اليوم الأثنين 21 أغسطس الجاري في تعاملات اليوم بعدد من المحال التجارية، بعد التراجع الذي حدث ليلة أمس الأحد .

سعر كيلو السكر اليوم:

وأعلنت بورصة الأسعار زيادة كبيرة في في أسعار السلع الأساسية ومن بينها سعر كيلو السكر للمستهلك اليوم. على الرغم من قيام وزارة التموين التجارة الداخلية بالتعاقد على كميات لشرائها من البرازيل

سعر السكر للمستهلك اليوم الأثنين 21 أغسطس 2023:

وارتفع سعر كيلو السكر للمستهلك اليوم 23.29 جنيه، بانخفاض 2.21 جنيه

سعر طن السكر اليوم الأثنين 21 أغسطس 2023:

بلغ سعر طن السكر الأبيض في تعاملات اليوم نحو 20ألف جنيه

بلغ سعر طن الجلوكوز في تعاملات اليوم نحو 18500 جنيه.

سعر السكر اليوم الأثنين 21 أغسطس في التموين :

بلغ سعر كيلو السكر في المقررات التموينية الخاصة بشهر يوليو الجاري حوالي 12.60 جنيه.

أسعار السلع الأساسية اليوم الأثنين 21 أغسطس:

1- بلغ سعر كيلو الفول المعبأ إلي 37.63 جنيه، بمعدل ارتفاع 2.89 جنيه

2- بلغ سعر كيلو الدقيق المعبأ إلي 21.21 جنيه بمعدل ارتفاع 45 قرشا.

3- بلغ سعر لتر زيت عباد الشمس إلي 62.12 جنيه بمعدل تراجع 31 قرشا

4- بلغ سعر كيلو السكر المعبأ إلي 24.43 جنيه، بمعدل ارتفاع 1.14 جنيه

5- بلغ سعر كيلو المكرونة المعبأة إلي 23.09 جنيه،بمعدل ارتفاع 83 قرشا

6- بلغ سعر كيلو العدس المعبأ إلي 47.17 جنيه، بمعدل ارتفاع 2.9 جنيه

7- بلغ سعر لتر زيت الذرة كريستال إلي 70.29 جنيه، بمعدل تراجع 3.12 جنيه.

8- بلغ سعر كيلو الجبن الأبيض إلي 115.6 جنيه، بمعدل ارتفاع 7.12 جنيه

9- بلغ سعر كيلو الجبن الرومي إلي 228.35 جنيه، بمعدل زيادة 40.31 جنيه

10- بلغ سعر لتر اللبن السائب إلي 21.88 جنيه ارتفاع 39 قرشا

11- بلغ سعر كيلو المسلى الصناعي إلي 65.03 جنيه، بمعدل ارتفاع 2.36 جنيه

12- بلغ سعر لتر اللبن المعبأ إلي 29.74 جنيه، بمعدل انخفاض 22 قرشا