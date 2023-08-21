انت الأن تتابع خبر الفراخ راكبة العالي النهاردة .. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأثنين 21 أغسطس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - واصلت أسعار الدواجن والبيض اليوم الأثنين 21 أغسطس الجاري ارتفاعها لليوم الرابع على التوالي في تعاملات اليوم بمحافظات جمهورية مصر العربية.

أسعار الفراخ اليوم :

وأعلنت بورصة الأسعار عن تسجيل ارتفاع أسعار الدواجن في مصر حيث بلغ حجم الارتفاع 71 قرشا للكيلو ، أما بالنسبة إلي أسعار البيض الأحمر والأبيض حيث سجلت حالة من الاستقرار بعد الزيادة التي سجلت الأيام الماضية.

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأثنين 21 أغسطس :

1- سعر كيلو الدواجن البيضاء اليوم، بلغ سعر الكيلو 69.53 جنيه، بمعدل زيادة 71 قرشا في الكيلو

2- سعر كيلو الدواجن البلدي، بلغ سعر الكيلو 111.42جنيه بمعدل زيادة 71 قرشا في الكيلو

سعر كرتونة البيض اليوم الأثنين 21 أغسطس :

وأعلن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن أن عن ثبات سعر كرتونة البيض اليوم ، والتي قد تشهد زيادة جديدة والتي تختلف من منطقة إلي أخري:

1- كرتونة البيض الأبيض 107.75 جنيه، بارتفاع جنيه

2- كرتونة البيض الأحمر 109.75 جنيه، بارتفاع جنيه

3- كرتونة البيض البلدي 120.75 جنيه

أسعار الفراخ البيضاء :

من جانبها توقع عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات صحفية له خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم تراجع أسعار الفراخ البيضاء في مصر خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك بعد الانخفاض الذي حدث في الأيام الماضية وبالتحديد مع بداية الأسبوع الجاري، حيث تراجع سعر الكيلو بنحو 4 جنيهات، مشيرة إلي أن سعر الفرخة وصل إلي 56 جنيها للكيلو بالمزرعة بعدما كان يسجل 60 جنيها بالمزرعة يوم الجمعة الماضية.

وأوضح رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية السبب وراء هذا التراجع يرجع إلي تراجع مستلزمات الإنتاج كالأعلاف، حيث انخفض سعر طن العلف بنحو 500 جنيه أمس ليسجل 21 ألف جنيه.