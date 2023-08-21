تراجع طفيف في أسعار الذهب المحلية وعيار 21 يسجل 2245 جنيها

دبي - احمد فتحي في الاثنين 21 أغسطس 2023 08:06 مساءً - شاهندة إبراهيم – تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الاثنين، مع هبوط محدود للأوقية بالبورصة العالمية، وسط ترقب الأسواق لاجتماع محافظي البنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومنج الأمريكية يوم الجمعة المقبل، للحصول على مؤشرات حول توجهات الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتجارة الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بقيمة 5 جنيهات، خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات الأسبوع يوم السبت الماضي، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2245 جنيهًا، كما هبطت الأوقية بنحو دولارين لتسجل 1888 دولارًا.

أضاف، أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 2566 جنيهًا، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 مستوى 1924 جنيهًا، وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 مستوى 1497 جنيه، وسجل الجنيه الذهب مستوى 17960 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بالأسواق المحلية بقيمة 140 جنيهًا، وبنسبة 5.9 %خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات صباح يوم الاثنين الماضي عند مستوى 2390 جنيهًا، وتراجع إلى مستوى 2210 جنيهات، واختتم التعاملات عند مستوى 2250 جنيهًا.

بينما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 23 دولارًا، وبنسبة 1.2% ،حيث افتتحت تعاملات الأسبوع عند مستوى 1913 دولارًا، ولامست مستوى 1885 دولارًا، واختتمت تعاملات الأسبوع عند مستوى 1890 دولارًا.