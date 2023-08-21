شعبة تصنيع الذهب ترصد 5 مقترحات لإزالة معوقات التصدير

دبي - احمد فتحي في الاثنين 21 أغسطس 2023 08:06 مساءً - شاهندة إبراهيم – عقدت شعبة صناعة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، اجتماعًا موسعًا مع كافة الجهات الحكومية المختصة بهذا النشاط؛ لعرض التحديات التي تواجه المصنعين، والذي يتجاوز عددهم أكثر من 3 آلاف مصنع ويضمون 40 ألف عامل.

كما يستهدف الاجتماع، العمل على تذليل المعوقات التى تواجههم لمضاعفة طاقتهم الإنتاجية، وإتاحة المزيد من فرص العمل، والارتقاء بجودة منتجاتهم من المشغولات الذهبية، والوصول بحجم الصادرات إلى 4 مليارات دولار سنويا، لتستحوذ على نسبة 4% من إجمالي حجم الصادرات المستهدفة 100 مليار دولار، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيادة العائدات الدولارية.

وحضر اجتماع شعبة صناعة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، برئاسة إيهاب واصف، كلا من : أحمد العسقلاني وكيل وزارة التجارة والصناعة، واللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة الدمغة والموازين، وعدد آخر من قيادات المصلحة، بالإضافة إلى أعضاء من البنك المركزي المصري وممثلين عن البنوك المحلية، وعدد من أعضاء مستشارين الغرفة.

وبحسب بيان شعبة صناعة الذهب، أسفر الاجتماع عن النتائج التالية:

1- دراسة إطالة فترة سداد حصيلة عائدات تصدير الذهب للبنوك ، إلى 180 يومًا كما كان معمولا به سابقًا، وتقتصر فقط على عائد تصدير المشغولات الذهبية ومشغولات المعادن الثمينة الأخرى كالبلاتين والفضة فقط

2- تخفيف وتوحيد الإجراءات الحكومية المتبعة في تصدير المشغولات الذهبية

3- تقديم تسهيلات وحوافز لمصنعي المشغولات الذهبية؛ لتسهيل قدرتهم على المشاركة في كبرى معارض الذهب والمجوهرات العالمية

4- انضمام مصر إلى وثيقة الجمارك الدولية ATA Carnet، التي تسمح بنفاذ السلع الغير قابلة للتلف بدون جمارك إلى 87 دولة حول العالم، ما يسهل حركة تداول المشغولات الذهبية المصرية عند المشاركة في المعارض العالمية

5- تعظيم استفادة صناعة المشغولات الذهبية من امتيازات اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع عدد من الدول، ومن بينها اتفاقية التجارة الحرة العربية، واتفاقية التجارة الحرة الإفريقية الكوميسا، مما يعزز من تنافسية المشغولات الذهبية المصرية بتلك الأسواق بعد خفض الرسوم الجمركية عليها.