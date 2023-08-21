الزراعة: الإفراج عن 284 ألف طن أعلاف بقيمة 141 مليون دولار…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 21 أغسطس 2023 10:10 مساءً - دوت الخليج – أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، الإفراج عن 284 ألف طن من الذرة وفول الصويا، بقيمة 141 مليون دولار خلال الفترة من 4 حتى 17 أغسطس الجاري، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي المصري.

وأشار القصير، في بيان لوزارة الزراعة، إلى أن الإفراج الجمركي شمل: 224 ألف طن من الذرة بحوالي 81 مليون دولار، و60 ألف طن من فول الصويا بقيمة 45 مليون دولار، وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 15 مليون دولار.

وأوضح أن إجمالي ما أفرج عنه منذ 16 أكتوبر 2022 بلغ 7.2 مليون طن، منهم 5.2 مليون طن ذرة، مليوني طن فول صويا، وإضافات أعلاف بإجمالي 3.4 مليار دولار.