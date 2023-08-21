انت الأن تتابع خبر رغم التضخم الهائل .. أردوغان: هذا أمرٌ مؤقت والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الإثنين، إنّ ارتفاع التضخم في تركيا أمرٌ مؤقت، وإنّ الحكومة تناقش خطوات لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

ووفق رويترز، فإنّ إردوغان أضافَ عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أنّ بعض المؤشرات الاقتصادية تُظهر تحسنًا. وطلب من الشعب التركي التحلي بالصبر والإيمان بالحكومة.

وارتفع التضخم في تركيا في يوليو (تموز) إلى 47.8 في المائة، ومن المتوقع أن يصل إلى نحو 60 في المائة بحلول نهاية العام بسبب زيادات ضريبية وانخفاض قيمة الليرة التركية مقابل العملات الأخرى.