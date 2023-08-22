تحالف بقيادة بانجيام الأمريكية يقتنص إنشاء مبنى ركاب ودراسة…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 22 أغسطس 2023 01:10 صباحاً - دوت الخليج – وقعت شركة ميناء القاهرة الجوي مذكرة تفاهم مع تحالف عالمي، تقوده شركة بانجيام الأمريكية، لتصميم وإنشاء مبنى الركاب رقم (4).

وبانجيام شركة أمريكية متخصصة في مجالات استخدام التكنولوجيا الحديثة وهندسة البرمجيات وتكامل الأنظمة وعمليات المطارات، كما يضم التحالف شركة AECOM الأمريكية، المتخصصة في مجال تصميم المطارات، بالإضافة إلى شركات عالمية متخصصة في مجال العمارة والتصميمات الهندسية والاستشارات المالية.

كما وقعت مبناء القاهرة الجوي مع بانجيام الأمريكية مذكرة تفاهم ثانية لإجراء دراسة “كاملة” عن مطار القاهرة الدولي، وتطوير البنية التحتية، وكيفية تحويله إلى مطار ذكي.

وتستهدف الدراسة تحويل مطار القاهرة الدولي إلى مطار ذكي “يدار بأفضل وسائل التكنولوجيا الرقمية المتقدمة في العالم لجعل رحلة المسافر أكثر يسرا وسهولة ولبتوافق مع المعايير الدولية، من حيث اختصار الوقت منذ وصول الراكب حتى انتهاء الإجراءات كافة”.

وقال وزير الطيران المدني، الفريق محمد عباس حلمي، إن توقيع مذكرتي التفاهم يأتي في إطار تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة منظومة المطارات المصرية عن طريق الاستعانة بالخبرات “المتميزة” في مجال التقنيات الحديثة، في ضوء الزيادة المتوقعة في حجم الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر خلال الفترة المقبلة.

وأثنى أعضاء الوفد الأمريكي المشارك في الاجتماع على التعاون المثمر مع وزارة الطيران المدني، خاصة في الفترة القادمة، أكدوا دعم مطار القاهرة بأحدث الأنظمة الرقمية المتطورة.

كما أشاروا إلى الجهود “الواضحة” التي يشهدها قطاع الطيران المدني للمضي قدمًا في مواصلة أعمال التطوير والتحديث وتطبيق وإدخال أحدث النظم التكنولوجية والرقمية بمنظومة المطارات المصرية، وتطبيق أفضل الممارسات الخاصة بتجارب السفر المرنة وتسهيل الإجراءات لجعل تجربة السفر أكثر سهولة ومرونة.