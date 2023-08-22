الذهب قرب أدنى مستوى في 5 أشهر مع ارتفاع سندات الخزانة…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 22 أغسطس 2023 09:12 صباحاً - – حومت أسعار الذهب قرب أدنى مستوى لها في 5 أشهر يوم الاثنين بعد أن ضغطت عوائد سندات الخزانة المرتفعة على المعدن الأصفر مع تحول تركيز المستثمرين إلى اجتماع محافظي البنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومنج الأمريكية هذا الأسبوع ترقبا لتوقعاتهم إزاء الاقتصاد وأسعار الفائدة.

انخفض الذهب في التعاملات الفورية 0.1% إلى 1887.09 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1429 بتوقيت جرينتش. وظل سعر العقود الآجلة للذهب الأمريكي ثابتا عند 1916 دولار.

قال جيم ويكوف، كبير محللي السوق في كيتكو: “نشهد اهتماما بالشراء عند هذه المستويات، لكن اهتمام محدود لأن الرسوم البيانية لا تزال هبوطية”.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.3379%، في أعلى مستوى منذ أكتوبر، مما قلص من جاذبية السبائك التي لا تدر عائدا.

وانخفض الذهب إلى أدنى مستوى له منذ منتصف مارس مسجلا 1883.70 دولار الأسبوع الماضي بعدما أدت بيانات اقتصادية متفائلة إلى زيادة الرهانات على استمرار ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية لفترة أطول.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت العقود الفورية للفضة 1.1% إلى 22.94 دولار للأوقية وانخفض البلاتين 0.5% إلى 905.48 دولار. وتراجع البلاديوم 1.8% إلى 1233.10 دولار.