نعرض لكم الان تفاصيل خبر السيسي يوقع قانون إنشاء وتشغيل محطة متعددة الأغراض بميناء… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 22 أغسطس 2023 09:12 صباحاً - أ ش أ – وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 164 لسنة 2023 بمنح التزام تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد، لشركة “سكاي” للموانئ، تحت التأسيس، بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة. وتكون مدة الالتزام الممنوح للشركة 30 عاما تبدأ من تاريخ استلام أرض المشروع من مانح الالتزام. نشر القانون في الجريدة الرسمية.

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