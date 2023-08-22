- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
نعرض لكم الان تفاصيل خبر ارتفاع فول الصويا بأمريكا لأعلى مستوى في 3 أسابيع والقمح… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 22 أغسطس 2023 10:10 صباحاً - – ارتفعت أسعار فول الصويا في مجلس شيكاجو للتجارة للجلسة الرابعة على التوالي يوم الاثنين، لتصل إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع بعد أن غذت ظروف الطقس الحار والجاف في الولايات المتحدة مخاوف الإضرار بالمحاصيل.
وانخفضت أسعار القمح بعد سعي أوكرانيا لإيجاد ممرات جديدة للتصدير عبر البحر الأسود مما زاد الضغوط على العقود الآجلة للذرة.
وارتفعت عقود فول الصويا الأكثر نشاطا في البورصة بواقع سنتين وثلاثة أرباع السنت إلى 13.56 دولار للبوشل بحلول الساعة 1740 بتوقيت جرينتش بعد أن لامست في وقت سابق أعلى سعر لها منذ 28 يوليو.
كما انخفضت أسعار الذرة ثمانية سنتات إلى 4.85 دولار للبوشل، في حين تراجعت أسعار القمح في البورصة 12 سنتا وثلاثة أرباع السنت إلى 6.26 دولار وربع سنت للبوشل.
ومن المتوقع أن تشهد منطقة الغرب الأوسط الأمريكي هذا الأسبوع درجات حرارة تتجاوز 37.8 درجة مئوية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع فول الصويا بأمريكا لأعلى مستوى في 3 أسابيع والقمح… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.