ارتفاع فول الصويا بأمريكا لأعلى مستوى في 3 أسابيع والقمح…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 22 أغسطس 2023 10:10 صباحاً - – ارتفعت أسعار فول الصويا في مجلس شيكاجو للتجارة للجلسة الرابعة على التوالي يوم الاثنين، لتصل إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع بعد أن غذت ظروف الطقس الحار والجاف في الولايات المتحدة مخاوف الإضرار بالمحاصيل.

وانخفضت أسعار القمح بعد سعي أوكرانيا لإيجاد ممرات جديدة للتصدير عبر البحر الأسود مما زاد الضغوط على العقود الآجلة للذرة.

وارتفعت عقود فول الصويا الأكثر نشاطا في البورصة بواقع سنتين وثلاثة أرباع السنت إلى 13.56 دولار للبوشل بحلول الساعة 1740 بتوقيت جرينتش بعد أن لامست في وقت سابق أعلى سعر لها منذ 28 يوليو.

كما انخفضت أسعار الذرة ثمانية سنتات إلى 4.85 دولار للبوشل، في حين تراجعت أسعار القمح في البورصة 12 سنتا وثلاثة أرباع السنت إلى 6.26 دولار وربع سنت للبوشل.

ومن المتوقع أن تشهد منطقة الغرب الأوسط الأمريكي هذا الأسبوع درجات حرارة تتجاوز 37.8 درجة مئوية.