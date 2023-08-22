هيئة السلع التموينية تعلن عن ممارسة لشراء قمح مستورد

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 22 أغسطس 2023 10:10 صباحاً - أ ش أ – أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة قمح مستورد على أساس FOB من جميع المناشيء المدرجه بكراسة الشروط.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية.

وأشارت إلى أن فترة الشحن من 5 إلى 20 أكتوبر 2023 و/أو من 25 اكتوبر إلى 10 نوفمبر 2023 و/أو من 15 إلى 30 نوفمبر 2023.

وأضافت أن أسعار العروض تقدم FOB على أساس السداد At Sight بتمويل من المؤسسة الاسلامية لتمويل التجارة.

ولفتت إلى أن جلسة فض المظاريف والبت غدا الثلاثاء بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية.

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي قد صرح في وقت سابق بأن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي 4.7 شهر، وأن الوزارة تستهدف زيادته إلى 6 شهور.