مال وأعمال

هيئة السلع التموينية تعلن عن ممارسة لشراء قمح مستورد

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

نعرض لكم الان تفاصيل خبر هيئة السلع التموينية تعلن عن ممارسة لشراء قمح مستورد من قسم مال واعمال

aiBANK

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 22 أغسطس 2023 10:10 صباحاً - أ ش أ – أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة قمح مستورد على أساس FOB من جميع المناشيء المدرجه بكراسة الشروط.

predco_adv_2021

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية.

وأشارت إلى أن فترة الشحن من 5 إلى 20 أكتوبر 2023 و/أو من 25 اكتوبر إلى 10 نوفمبر 2023 و/أو من 15 إلى 30 نوفمبر 2023.

BonatMisr

وأضافت أن أسعار العروض تقدم FOB على أساس السداد At Sight بتمويل من المؤسسة الاسلامية لتمويل التجارة.

HapiSalonWhite

ولفتت إلى أن جلسة فض المظاريف والبت غدا الثلاثاء بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية.

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي قد صرح في وقت سابق بأن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي 4.7 شهر، وأن الوزارة تستهدف زيادته إلى 6 شهور.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هيئة السلع التموينية تعلن عن ممارسة لشراء قمح مستورد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا