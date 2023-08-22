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رياض - احمد صلاح - انخفض مؤشر الدولار الأميركي ، الثلاثاء مع بقائه قريبا من أعلى مستوى في 10 أسابيع مقابل سلة من العملات الرئيسية، في ظل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية والتكهنات ببقاء أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة لفترة أطول.

وبحسب شبكة "سي إن بي سي" الاقتصادية، تراجع مؤشر الدولار، 0.1 بالمئة إلى 103.24، لكنه ظل غير بعيد عن المستوى المرتفع الذي سجله الجمعة عند 103.68، والذي لم يشهده منذ 12 حزيران. كما ظل الدولار قريبا من أعلى مستوياته منذ تشرين الثاني مقابل الين.

وتراجع الدولار 0.1 بالمئة مقابل العملة اليابانية إلى 146.125 ين، بعد أن ارتفع في وقت سابق إلى 146.425، ما جعله يقترب من ذروة الخميس الماضي البالغة 146.565 والتي كانت الأعلى منذ 10 تشرين الثاني.

وارتفع اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.09055 دولار، فيما شهد اليوان تغيرا طفيفا في أحدث التعاملات في الخارج وسجل 7.2872، بعد ارتفاعه نحو 0.1 بالمئة.