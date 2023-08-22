نعرض لكم الان تفاصيل خبر انخفاض النفط عند التسوية مع تراجع الآمال في تعافي الطلب… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 22 أغسطس 2023 01:17 مساءً - – انخفضت أسعار النفط عند التسوية يوم الاثنين بعد أن تراجعت الآمال في نمو الطلب من الصين.

وقال جون كيلدوف، الشريك في أجين كابيتال، “يبدو أن (التعافي في الصين) لن يحدث… يبدو أنهم لن يشتروا. لقد اشتروا الكثير من النفط الخام للتخزين في وقت سابق من العام”.

وانخفضت أسعار خام برنت عند التسوية 34 سنتا أو ما يعادل 0.4% إلى 84.46 دولار للبرميل. ونزل خام غرب تكساس الوسيط 53 سنتا أو 0.65% إلى 80.72 دولار للبرميل.

وكان الخامان القياسيان قد ارتفعا بنحو دولار واحد في وقت سابق من الجلسة.

وقال روبرت ياوجر مدير العقود الآجلة للطاقة لدى ميزوهو سكيوريتيز يو.إس.إيه “المعركة تدور حاليا بين تخفيضات الإنتاج السعودية وتراجع الطلب”.

وخفضت أوبك بقيادة السعودية، بالإضافة إلى روسيا، الإنتاج حتى يتوافق بشكل أفضل مع الطلب، لا سيما من الصين، التي لم تلب بعد توقعات التعافي بعد الجائحة.

وقالت السعودية هذا الشهر إن إنتاجها سيظل عند نحو تسعة ملايين برميل يوميا، في انخفاض بنحو مليون برميل حتى نهاية شهر سبتمبر.

وخفض البنك المركزي المصري الصيني سعر الإقراض لأجل عام عشر نقاط أساس وترك سعر الفائدة على الإقراض لأجل خمس سنوات بدون تغيير.

وفاجأ ذلك المحللين الذين توقعوا خفض كليهما 15 نقطة أساس مع تباطؤ التعافي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم بسبب تدهور قطاع العقارات وضعف الإنفاق وتراجع نمو الائتمان.

وفي يوليو تموز انخفضت الشحنات السعودية إلى الصين 31% مقارنة بيونيو، فيما ظلت روسيا بخامها الذي يباع بأسعار أقل، أكبر مورد للصين وفقا لبيانات الجمارك الصينية.

وقال محللون إن من المتوقع استمرار انخفاض واردات الصين من النفط الخام السعودي خلال الربع الثالث.

وتسحب الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، مستويات قياسية من المخزونات جمعتها في وقت سابق هذا العام إذ تقلص المصافي الصينية المشتريات بعد تخفيضات في الإمدادات طبقتها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها ومنهم روسيا أو المجموعة المعروفة باسم أوبك+.

ودفع هذا أسعار النفط إلى تجاوز 80 دولارا للبرميل.