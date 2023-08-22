نعرض لكم الان تفاصيل خبر مجدي طلبة: الصناعة تحتاج إلى توازن بين مزايا المشروعات في… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 22 أغسطس 2023 02:14 مساءً - أحمد عبد الرحمن _ قال المهندس مجدي طلبة رئيس مجلس إدارة شركة كايرو قطن، إنها زادت طاقتها الإنتاجية وصادراتها 3 مرات، خلال العامين الماضيين، كما عينت 2500 عامل خلال الفترة نفسها. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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