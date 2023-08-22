مال وأعمال

توقعات بتراجع أرباح شركات الأدوية 10% مع ارتفاع المصروفات

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر توقعات بتراجع أرباح شركات الأدوية 10% مع ارتفاع المصروفات من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 22 أغسطس 2023 03:12 مساءً - شاهندة إبراهيم _ توقع علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، ورئيس مجلس إدارة المجموعة العربية الدولية للأدوية «AIG»، استقرار أسعار الأدوية خلال الفترة المقبلة بدعم من استقرار سعر العملة الأجنبية، مشيرا إلى أن حجم المكون الأجنبي في صناعة الأدوية المصرية يصل إلى نحو 90%.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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