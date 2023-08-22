نعرض لكم الان تفاصيل خبر توقعات بتراجع أرباح شركات الأدوية 10% مع ارتفاع المصروفات من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 22 أغسطس 2023 03:12 مساءً - شاهندة إبراهيم _ توقع علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، ورئيس مجلس إدارة المجموعة العربية الدولية للأدوية «AIG»، استقرار أسعار الأدوية خلال الفترة المقبلة بدعم من استقرار سعر العملة الأجنبية، مشيرا إلى أن حجم المكون الأجنبي في صناعة الأدوية المصرية يصل إلى نحو 90%. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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