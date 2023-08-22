مال وأعمال

مصر تعلن عن كشف بترولي جديد في منطقة خليج السويس

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

نعرض لكم الان تفاصيل خبر مصر تعلن عن كشف بترولي جديد في منطقة خليج السويس من قسم مال واعمال

aiBANK

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 22 أغسطس 2023 03:12 مساءً - أعلنت  مصر اليوم، أن شركة كايرون حققت كشفا بتروليا جديدا في منطقة امتياز جيسوم – طويلة غرب في خليج السويس، حيث تتم إدارة العمليات بالحقل من قبل شركة بتروجلف مصر المشتركة، نيابة عن الهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة (50%) والشركاء كايرون-بيكو وكوفبيك (50%).

predco_adv_2021

وأوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية– في بيان اليوم الثلاثاء، أنه تم حفر البئر من خلال تسهيلات الإنتاج المبكر والتي تم تركيبها مؤخرًا في حقل شمال جيسوم الشمالي، وتم وضع البئر بنجاح على الإنتاج بمعدل يزيد على 2500 برميل يوميًا.

وأشارت إلى أنه تم تحقيق الكشف من خلال البئر الاستكشافي شمال جيسوم الشمالي GNN-11، وصادف البئر 165 قدمًا من صافي الطبقات الرأسية عالية الجودة في تكوين النوبة، وترجع إلى ما قبل العصر الميوسين وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها العثور على تكوين النوبة الحامل للزيت الخام في منطقة الامتياز، ويتواجد الخزان الرئيسي المنتج بالحقل في تكوين نوخل.

ونتيجة للبئر الجديد وبرنامج الحفر الناجح الذي تم إجراؤه حتى الآن في الحقل، بلغ إجمالي إنتاج الزيت الخام حوالى 23 ألف برميل يومياً مقارنة بنحو 4 آلاف برميل يومياً قبل تنمية حقل شمال جيسوم الشمالي.

HapiSalonWhite
BonatMisr

يذكر أن البئر رابع بئر يتم الانتهاء منه من خلال تسهيلات الإنتاج المبكر.

جدير بالذكر أنه يمكن حفر 3 آبار أخرى من خلال تسهيلات الإنتاج المبكر وسيتم استخدامها لاستكمال المرحلة الحالية من برنامج الحفر الاستكشافي وتنمية منطقة الامتياز .

كما تخطط كايرون وكوفبيك لحفر عدد إضافي من الآبار الاستكشافية في منطقة الامتياز والتوسع في نشاط تنمية حقل شمال جيسوم الشمالي GNN.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر تعلن عن كشف بترولي جديد في منطقة خليج السويس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا