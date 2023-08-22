مصر تعلن عن كشف بترولي جديد في منطقة خليج السويس

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 22 أغسطس 2023 03:12 مساءً - أعلنت مصر اليوم، أن شركة كايرون حققت كشفا بتروليا جديدا في منطقة امتياز جيسوم – طويلة غرب في خليج السويس، حيث تتم إدارة العمليات بالحقل من قبل شركة بتروجلف مصر المشتركة، نيابة عن الهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة (50%) والشركاء كايرون-بيكو وكوفبيك (50%).

وأوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية– في بيان اليوم الثلاثاء، أنه تم حفر البئر من خلال تسهيلات الإنتاج المبكر والتي تم تركيبها مؤخرًا في حقل شمال جيسوم الشمالي، وتم وضع البئر بنجاح على الإنتاج بمعدل يزيد على 2500 برميل يوميًا.

وأشارت إلى أنه تم تحقيق الكشف من خلال البئر الاستكشافي شمال جيسوم الشمالي GNN-11، وصادف البئر 165 قدمًا من صافي الطبقات الرأسية عالية الجودة في تكوين النوبة، وترجع إلى ما قبل العصر الميوسين وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها العثور على تكوين النوبة الحامل للزيت الخام في منطقة الامتياز، ويتواجد الخزان الرئيسي المنتج بالحقل في تكوين نوخل.

ونتيجة للبئر الجديد وبرنامج الحفر الناجح الذي تم إجراؤه حتى الآن في الحقل، بلغ إجمالي إنتاج الزيت الخام حوالى 23 ألف برميل يومياً مقارنة بنحو 4 آلاف برميل يومياً قبل تنمية حقل شمال جيسوم الشمالي.

يذكر أن البئر رابع بئر يتم الانتهاء منه من خلال تسهيلات الإنتاج المبكر.

جدير بالذكر أنه يمكن حفر 3 آبار أخرى من خلال تسهيلات الإنتاج المبكر وسيتم استخدامها لاستكمال المرحلة الحالية من برنامج الحفر الاستكشافي وتنمية منطقة الامتياز .

كما تخطط كايرون وكوفبيك لحفر عدد إضافي من الآبار الاستكشافية في منطقة الامتياز والتوسع في نشاط تنمية حقل شمال جيسوم الشمالي GNN.