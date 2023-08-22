انت الأن تتابع خبر سعر السكر للمستهلك اليوم الثلاثاء 22 أغسطس : ارتفاع صادم في الكيلو يا ست الكل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سجل سعر السكر للمستهلك اليوم الثلاثاء 22 أغسطس الجاري زيادة جديدة لليوم الثاني في تعاملات اليوم بعدد من المحال التجارية، بعد الانخفاض الذي حدث في الأيام المنصرمة من هذا الأسبوع .

سعر كيلو السكر اليوم:

وأوضحت بورصة الأسعار حالة من التباين في أسعار السلع الأساسية حيث ارتفع سعر كيلو السكر للمستهلك اليوم. على الرغم من قيام وزارة التموين التجارة الداخلية بالتعاقد على كميات لشرائها من البرازيل

سعر السكر للمستهلك اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023:

وصل سعر السكر للمستهلك اليوم 25.34 جنيه، بارتفاع 91 قرشا

سعر طن السكر اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023:

بلغ سعر طن السكر الأبيض في تعاملات اليوم نحو 20ألف جنيه

بلغ سعر طن الجلوكوز في تعاملات اليوم نحو 18500 جنيه.

سعر السكر اليوم الثلاثاء 22 أغسطس في التموين :

بلغ سعر كيلو السكر في المقررات التموينية الخاصة بشهر يوليو الجاري حوالي 12.60 جنيه.

أسعار السلع الأساسية اليوم الثلاثاء 22 أغسطس:

1- بلغ سعر كيلو الفول المعبأ إلي 37.72 جنيه، بمعدل ارتفاع 9 قروش

2- بلغ سعر كيلو الدقيق المعبأ إلي 21.75 جنيه بمعدل ارتفاع 54 قرشا.

3- بلغ سعر لتر زيت عباد الشمس إلي 62.8 جنيه بمعدل تراجع 37 قرشا

4- بلغ سعر كيلو السكر المعبأ إلي 25.34 جنيه، بمعدل ارتفاع 91 قرشا

5- بلغ سعر كيلو المكرونة المعبأة إلي 23.36 جنيه،بمعدل ارتفاع 27 قرشا

6- بلغ سعر كيلو العدس المعبأ إلي 45.53 جنيه، بمعدل تراجع 1.64 جنيه

7- بلغ سعر لتر زيت الذرة كريستال إلي 73 جنيه، بمعدل ارتفاع 2.71 جنيه.

8- بلغ سعر كيلو الجبن الأبيض إلي 105.46 جنيه، بمعدل تراجع 10.14 جنيه

9- بلغ سعر كيلو الجبن الرومي إلي 204.33 جنيه، بمعدل تراجع 24.2 جنيه

10- بلغ سعر لتر اللبن السائب إلي 21.98 جنيه ارتفاع 10 قروش

11- بلغ سعر كيلو المسلى الصناعي إلي 61.56 جنيه، بمعدل انخفاض 3.47 جنيه

12- بلغ سعر لتر اللبن المعبأ إلي 29.37 جنيه، بمعدل انخفاض 37 قرشا