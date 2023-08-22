سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الثلاثاء 22 أغسطس : اعرف بقى بكام دلوقتي

انت الأن تتابع خبر سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الثلاثاء 22 أغسطس : اعرف بقى بكام دلوقت والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام عدد كبير من المواطنين في جمهورية مصر العربية بالسعي خلال الساعات القليلة الماضية لمعرفة سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الثلاثاء 22 أغسطس الجاري.

سعر صرف الدولار:

وفي هذا السياق أعدت بعض المواقع الإخبارية سواء كانت المصرية أو العربية عدد من التقارير التي تشير إلي زيادة فيي سعر الدولار في السوق السوداء اليوم مشيرة إلي أن السبب وراء ذلك يتمثل في رغبة بعض المواطنين بالحصول على عملة الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الأيام لشراء كميات من الذهب من الخارج وذلك بعد استقراره في الأيام الماضية بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بعدم تحريك سعر الصرف مع رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الثلاثاء 22 أغسطس:

وأشارت التقارير الصحفية أن سعر الدولار في السوق السوداء اليوم قد وصل إلي حاجز 41 جنيه بعدما كان يسجل 37 جنيه قبل قيامة المصريين بشراءه للحصول على الذهب في الفترة الماضية،.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 22 أغسطس :

1- سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصرى 30.75 جنيه للشراء. و30.85 جنيه للبيع

2- سجل سعر الدولار اليوم في البنك التجارى الدولى 30.85جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع

3- سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع

4- سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكان والتعمير ، 30.73 جنيه للشراء 30.83 جنيه للبيع

5- سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر سعر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع

6- سجل سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبى الإسلامى 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه

7- سجل سعر الدولار اليوم فى بنك قناة السويس 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.