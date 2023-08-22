انت الأن تتابع خبر سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء .. مفاجأة جديدة من العيار الثقيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت عدد من المواقع المصرية والعربية في تقرير صحفية صدرت عنها خلال الدقائق القليلة الماضية عن سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء الثلاثاء22 أغسطس الجاري في تعاملات هذا السوق الموازي

الريال السعودي:

وفجرت التقارير الصحفية لهذه الموقع الإخبارية مفاجأة من العيار الثقيل بشأن سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء حيث أنها أشارت إلي زيادة في تعاملات اليوم نتيجة ارتفاع الطلب عليه في الأيام الماضية رغبة من بعض المواطنين في شراء كميات من الذهب بعد استقراره في الفترة الماضية بعد قرار البنك المركزي بعدم تحرك لسعر الصرف بالإضافة إلي زيادة أسعار الفائدة بمقدار 1%.

سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء الثلاثاء 22 أغسطس:

وأوضحت التقارير الصحفية أن سعر الريال السعودي في السوق السوداء أمام الجنيه المصري ، بلغ 10.30جنيه للشراء 10.60للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك:

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصرى 8.19 جنيه للشراء. و8.22 جنيه

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية 8.20 جنيه للشراء، 8.25 جنيه

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري 8.22 جنيه للشراء، 8.24 جنيه

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر 8.19 جنيه للشراء، 8.22 جنيه

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك الأهلي الكويتي 8.22 جنيه للشراء، 8.25 جنيه

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاستثمار العربي 8.20 جنيه للشراء، 8.25 جنيه

بلغ الريال السعودي اليوم في بنك الإسكان والتعمير ، 8.18 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبو ظبى الإسلامى 8.23 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع

بلغ سعر الريال السعودي اليوم فى بنك قناة السويس 8.19 جنيه للشراء. و8.25 جنيه للبيع.