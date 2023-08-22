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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الهند تدرس فرض مزيد من القيود على تصدير الأرز من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 22 أغسطس 2023 04:10 مساءً - بلومبرج _ تدرس الهند وهي أكبر مصدر للأرز في العالم، فرض مزيد من القيود على صادرات الحبوب في الوقت الذي تكافح فيه البلاد ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وبحسب “بلومبرج” من شأن هذه الخطوة، حال تنفيذها، أن تؤدي إلى تقييد العرض العالمي.
وقالت مصادر مطلعة إن الحكومة تدرس فرض ضريبة على صادرات الأرز المسلوق، ولم يتم اتخاذ القرار حتى الآن، وإنه ليس من المؤكد أن تؤدي المباحثات بهذا الشأن إلى تنفيذ تلك الضرائب.
يشار إلى أن أسعار الأرز في آسيا ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في غضون نحو 15 عاما هذا الشهر، بعدما أعلنت الهند فرض حظر على بعض الصادرات وسادت المخاوف بشأن التوقعات للإنتاج التايلاندي.
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