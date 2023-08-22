معدل البطالة في مصر يتراجع إلى 7% خلال الربع الثاني من 2023

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 22 أغسطس 2023 05:08 مساءً - قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء، إن معدل البطالة في مصر تراجع إلى 7% في الربع الثاني من عام 2023 بانخفاض 0.1% عن الربع السابق.

وبلغ معدل البطالة في مصر 7.1% خلال الربع الأول من 2023 في الفترة من يناير إلى مارس من 7.2% في الربع السابق، بحسب بيانات الجهاز المركزي.

وسجل تقدير حجم قوة العمل 30,969 مليون فرد مقابل 30,571 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة ارتفاع مقدارها 1.3%، وقد بلغت قوة العمل فى الحضر 13,375 مليون فرد، بينما بلغت فى الريف 17,594 مليون فرد.

أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل في مصرمصر 25,514 مليون فرد للذكور بينما بلغت للإناث 5,455 مليون فرد .

ويرجع سبب ذلك الارتفاع الي ارتفاع أعداد المشتغلين بمقدار (400) ألف مشتغل خلال الربع الحالي عن الربع السابق وانخفاض المتعطلين بمقدار (2) ألف متعطل مما أدى إلى زيادة قوة العمل بمقدار (398) ألف فرد.

وسجل عدد المتعطلين 2,169 مليون متعطل بنسبة 7,0% من إجمالى قوة العمل (1,228مليون ذكور ،941 ألف إناث) مقــابـل 2,171 مليون متعطل عن الربع السابق 2023 بأنخفاض قـدره (2) ألف متعطل بنسبة 0,1%، وبارتفاع قــدره )18( ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 0,8%.