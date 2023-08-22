انت الأن تتابع خبر الوطنية العقارية تحقق نسبة إشغال 99% والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حققت الشركة الوطنية العقارية الأردنية نسبة إشغال في المناطق المفتوحة والمخدومة بكافة أشكال البنية التحتية ولجميع الاستخدامات بلغت 99 بالمئة خلال النصف الأول من العام الحالي، محافظة بذلك على النسبة التي سجلتها العام الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة المهندس شريف كمال في تصريح صحفي الثلاثاء، إن الشركة تهدف إلى تلبية الاحتياجات الآنية و المستقبلة للاستثمارات والمشاريع المختلفة من مساحات التخزين ومستودعات التبريد والأراضي المطورة والمرافق التجارية والصناعات الخفيفة والمتوسطة والمرافق العقارية متعددة الاستخدام في مدينة العقبة.

وأضاف، ان الشركة تسعى لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة عبر استقطاب الأسواق العالمية في رومانيا وماليزيا والهند وروسيا وتركيا، اضافة الى السوق المحلي.

وأشار الى أن عدد الموظفين والعمال في الشركات التي تمارس عملها في الاستثمارات التي تحتضنها الشركة العقارية بلغ 650 موظفا جلهم من العمالة المحلية.

واوضح كمال، أن الشركة الوطنية العقارية الأردنية تعمل على توفير فرص استثمارية عقارية بمفهوم جديد وتعزيز المناخ الاستثماري في العقبة من خلال ما توفره من مساحات تخزينية ومبان صناعية وبنية تحتية حديثة ومتكاملة تشتمل على شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي ونظام إطفاء الحريق، إضافة الى حزمة متكاملة من الخدمات، مثلما تقوم بتوفير الدعم اللازم للمستثمر الجديد من اليوم الأول للمشروع، وحتى تنفيذ كامل مراحل المشروع وبداية العمل الإنتاجي أو الخدمي.

يذكر أن الشركة الوطنية العقارية الأردنية تأسست عام 2006 كشركة مساهمة برأسمال مسجل قدره 37 مليون دولار تقريبا، وتدار من قبل مجلس إدارة يمثل مساهمي الشركة الوطنية العقارية/ الكويت بنسبة 70 بالمئة، شركة تطوير العقبة الذراع التطويري لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بنسبة 30 بالمئة.

وتعمل الشركة في مجال الاستثمار اللوجستي عن طريق تأجير الأراضي المطورة والمستودعات والمباني الصناعية والمكاتب في منطقة استراتيجية على الشاطئ الجنوبي لمدينة العقبة حيث تمتاز بقربها من الموانئ كافة.