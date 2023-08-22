نعرض لكم الان تفاصيل خبر الولايات المتحدة ترفع القيود المفروضة على 27 شركة ومنظمة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 22 أغسطس 2023 07:14 مساءً - العربية نت _رفعت الولايات المتحدة القيود المفروضة على 27 شركة ومنظمة صينية، في إشارة إلى أن واشنطن تمد غصن زيتون واضح قبل رحلة وزيرة التجارة، جينا ريموندو المقررة إلى بكين هذا الشهر.

قامت وزارة التجارة الأمريكية يوم الاثنين بإزالة الكيانات الصينية – مثل شركة الكيماويات وشركة صناعة مواد بطاريات الليثيوم “Guangdong Guanghua Sci-Tech Co”، وشركة صناعة أجهزة الاستشعار “NanJing GOVA Technology Co” من “القائمة التي لم يتم التحقق منها، والتي تقيد قدرة الشركة على شراء التكنولوجيا الأمريكية، وفقاً لما ذكرته “بلومبرج”

وتم رفع الشركات من القائمة بعد أن أكملت بنجاح فحوصات الاستخدام النهائي التي سمحت لمكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة بإثبات “شرعيتها وموثوقيتها”، وفقاً لبيان حكومي.

تحتاج الشركات المدرجة في تلك القائمة إلى الحصول على تراخيص إضافية لشراء المنتجات من الشركات والمنظمات الأمريكية. وإلى جانب أكثر من 20 كياناً صينياً – والتي تضمنت أيضاً جامعتين وحفنة من شركات التكنولوجيا الأخرى – قامت الولايات المتحدة أيضاً بإزالة أطراف من إندونيسيا وباكستان وسنغافورة وتركيا والإمارات من قائمة الحظر.

ورحبت الصين بهذه الخطوة، حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية وانغ وين بين، اليوم الثلاثاء، إنها أظهرت أن “الجانبين يستطيعان معالجة مخاوف محددة من خلال التواصل، على أساس الاحترام المتبادل”.

وأضاف أن الصين ستواصل الدفاع بقوة عن الحقوق والمصالح المشروعة للشركات والمؤسسات الصينية.

ومن المتوقع أن تزور “ريموندو” الصين في وقت لاحق من هذا الشهر كجزء من جهود إدارة بايدن لتقليل التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم.

ويبدو أن الجانب الصيني يحاول أيضاً تخفيف التوترات. حيث صرح رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ يوم الاثنين لوفد مجلس الأعمال الأميركي الصيني الزائر أن الاقتصادين يكملان بعضهما البعض أكثر مما يتنافسان، وفقا لتقارير من وكالة أنباء شينخوا الرسمية.

وقال لي للوفد الذي يحتفل بالذكرى الخمسين لتأسيس مجلس الأعمال الأمريكي الصيني: “إن الصين مستعدة للعمل مع الولايات المتحدة في الاضطلاع بمسؤولياتها كدول كبرى، والتمسك بشكل مشترك بقواعد التجارة الدولية، وضمان استقرار سلاسل الصناعة والتوريد العالمية”.

وستكون “ريموندو” رابع عضو رفيع المستوى في إدارة الرئيس جو بايدن يزور الصين منذ يونيو، بعد وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزيرة الخزانة جانيت يلين ومبعوث المناخ جون كيري. وحتى الآن لم تسفر الزيارات سوى عن القليل من الاختراقات، لكن الجانبين كانا حريصين على تأطير المحادثات كخطوة إيجابية للعلاقات الثنائية.

وذكرت “بلومبرج نيوز” في وقت سابق أن أحد التوقعات المحتملة من رحلة “ريموندو” هو إنشاء مجموعة عمل بين وزارتها ووزارة التجارة الصينية. وسوف تناقش هذه المجموعة ضوابط التصدير الأميركية التي تهدف إلى منع استخدام التكنولوجيا الأمريكية المتطورة من قبل المؤسسة العسكرية الصينية.

وأثارت ضوابط التصدير معارضة شرسة من بكين في وقت تحاول فيه إدارة بايدن تحسين العلاقات المتوترة، كل ذلك في حين يضغط المتشددون في واشنطن من أجل المزيد من القيود – ويحثون على عدم التفاوض مع المسؤولين الصينيين.

وفي ديسمبر، أزالت وزارة التجارة 26 كيانا من القائمة التي لم يتم التحقق منها بعد أن سمحت بكين لممثلي الولايات المتحدة بالتحقق من امتثالها للوائح.