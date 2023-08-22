انت الأن تتابع خبر الجازي يدعو لحضور منتدى الأعمال الهندي الأردني والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دعا رئيس مجلس الأعمال الهندي الأردني ورئيس غرفة الصناعة والتجارة الهندية الإسلامية المحامي حمد يسري حمد بن جازي المصدرين والمستوردين الأردنيين في مجال الصناعات الغذائية والزراعية الى حضور منتدى الأعمال الهندي الأردني والذي سيعقد في عمان بالفترة بين 22-23 نوفمبر من العام الحالي.



وأضاف الجازي بأن منتدى الأعمال الهندي الأردني والمنظم من قبل إتحاد منظمات التصدير الهندية، سيساهم بتطوير العلاقات الأردنية الهندية لا سيما مستويات التعاون بين القطاع الخاص بالبلدين، وانخراط عديد الشركات الهندية في شراكات تجارية متعددة في المملكة داعيا الي العمل على توطيد هذه المكاسب وتوسيعها في ظل الافاق الواعدة للمملكة في مجال الصناعات الغذائية والمنتجات الزراعية.



يذكر بأنه تم إنشاء اتحاد منظمات التصدير الهندية، المعروف باسم FIEO، في عام 1965 كهيئة عليا لمنظمات ترويج الصادرات في البلاد ومقرها الرئيسي في دلهي.