أسعار الذهب المحلية تواصل ارتفاعها وعيار 21 يسجل 2300 جنيها

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 22 أغسطس 2023 09:12 مساءً - شاهندة إبراهيم – ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، كما صعدت الأوقية بالبورصة العالمية، لتتجاوز مستوى 1900 دولار، وذلك على الرغم من ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية، وسط ترقب الأسواق لاجتماع محافظي البنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومنج الأمريكية يوم الجمعة المقبل، للحصول على مؤشرات بشأن أسعار الفائدة.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب المحلية ارتفعت بقيمة 40 جنيها خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس.

وسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2300 جنيه، بينما بلغت الأوقية مستوى 1903 دولارات.

وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 2629 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 مستوى 1972 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 مستوى 1534 جنيهًا، كما سجل الجنيه الذهب مستوى 18400 جنيه.

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بنحو 10 جنيهات خلال تعاملات أمس الاثنين، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2250 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2260 جنيهًا، بينما صعدت الأوقية بنحو 4 دولارات، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1890 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1894 دولارًا.