مال وأعمال

أرباح بي إتش بي للتعدين تتراجع 37% في عام إلى 21.4 مليار…

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

نعرض لكم الان تفاصيل خبر أرباح بي إتش بي للتعدين تتراجع 37% في عام إلى 21.4 مليار… من قسم مال واعمال

aiBANK

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 22 أغسطس 2023 10:10 مساءً - وكالات _ أعلنت “بي إتش بي جروب“، أكبر شركة للتعدين في العالم، تسجيل أقل أرباح سنوية لها منذ ثلاثة أعوام، بعد أن تراجعت الأرباح 37 في المائة، محذرة من أن التوقعات بالنسبة للصين غير مؤكدة في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة متزايدة في قطاع التشييد الذي يعتمد على الصلب بشدة.

predco_adv_2021

وأضافت الشركة متعددة الجنسيات اليوم أنه تم تحقيق أرباح ما قبل الضريبة من مواصلة العمليات قدرها 21.4 مليار دولار للعام بأكمله، بانخفاض عن أرباح العام الماضي التي بلغت 33.1 مليار دولار، متأثرة بتراجع العائدات جراء انخفاض أسعار السلع الرئيسية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة مايك هنري، في مقابلة مع “بلومبرج”، إن بكين وضعت سياسات تهدف إلى تحفيز بدايات جديدة في قطاع العقارات ولكنها لا تترجم بصورة فعالة إلى تغييرات في الواقع بحسب ما كنا نتوقعه بالتأكيد.

BonatMisr

وأضاف أنه من العدل وصف الأمر بأنه غير مؤكد بعض الشيء.

HapiSalonWhite

ويشار إلى أن الصين هي، إلى حد بعيد، أكبر عميل لشركة “بي إتش بي” لخام الحديد.

وقالت الشركة التي تتخذ من ملبورن مقرا لها، اليوم الثلاثاء، إن التضخم، ولاسيما في تكاليف العمالة، فرض ضغوطا على الأرباح.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أرباح بي إتش بي للتعدين تتراجع 37% في عام إلى 21.4 مليار… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا