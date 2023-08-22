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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أرباح بي إتش بي للتعدين تتراجع 37% في عام إلى 21.4 مليار… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 22 أغسطس 2023 10:10 مساءً - وكالات _ أعلنت “بي إتش بي جروب“، أكبر شركة للتعدين في العالم، تسجيل أقل أرباح سنوية لها منذ ثلاثة أعوام، بعد أن تراجعت الأرباح 37 في المائة، محذرة من أن التوقعات بالنسبة للصين غير مؤكدة في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة متزايدة في قطاع التشييد الذي يعتمد على الصلب بشدة.
وأضافت الشركة متعددة الجنسيات اليوم أنه تم تحقيق أرباح ما قبل الضريبة من مواصلة العمليات قدرها 21.4 مليار دولار للعام بأكمله، بانخفاض عن أرباح العام الماضي التي بلغت 33.1 مليار دولار، متأثرة بتراجع العائدات جراء انخفاض أسعار السلع الرئيسية.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة مايك هنري، في مقابلة مع “بلومبرج”، إن بكين وضعت سياسات تهدف إلى تحفيز بدايات جديدة في قطاع العقارات ولكنها لا تترجم بصورة فعالة إلى تغييرات في الواقع بحسب ما كنا نتوقعه بالتأكيد.
وأضاف أنه من العدل وصف الأمر بأنه غير مؤكد بعض الشيء.
ويشار إلى أن الصين هي، إلى حد بعيد، أكبر عميل لشركة “بي إتش بي” لخام الحديد.
وقالت الشركة التي تتخذ من ملبورن مقرا لها، اليوم الثلاثاء، إن التضخم، ولاسيما في تكاليف العمالة، فرض ضغوطا على الأرباح.
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