مال وأعمال

هيئة السلع التموينية تشتري 60 ألف طن من القمح الروماني في…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر هيئة السلع التموينية تشتري 60 ألف طن من القمح الروماني في… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 22 أغسطس 2023 10:10 مساءً - – أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، يوم الثلاثاء أنها اشترت 60 ألف طن من القمح الروماني في ممارسة دولية.

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وسيكون الشحن بين الخامس من أكتوبر و20 من الشهر نفسه.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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