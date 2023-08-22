هيئة السلع التموينية تشتري 60 ألف طن من القمح الروماني في…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 22 أغسطس 2023 10:10 مساءً - – أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، يوم الثلاثاء أنها اشترت 60 ألف طن من القمح الروماني في ممارسة دولية.

وسيكون الشحن بين الخامس من أكتوبر و20 من الشهر نفسه.