انت الأن تتابع خبر بنحو 200 نقطة .. انخفاض مؤشرات الأسهم الأمريكية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، اليوم الثلاثاء، 200 نقطة تقريبًا ولم تتمكن من تعويض ما خسرته الأسبوع الماضي.

وانخفض مؤشر داو جونز، قبيل إغلاق اليوم، نحو 175 نقطة ليصل إلى 34300 نقطة، فيما استقر مؤشر "نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، عند 13500 نقطة.

أما مؤشر (S&P500) فانخفض أيضا 12 نقطة، ليصل إلى 4390 نقطة، فيما انخفض مؤشر (رسل 2000) عدة نقاط ليصل الى 1850 نقطة.

الى ذلك، استقر سعر النفط الأميركي الخام "وست تكساس" عند 80 دولارًا للبرميل الواحد.