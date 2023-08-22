الحكومة: خطط مستقبلية لزيادة أسطول مصر للطيران واستهداف…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 22 أغسطس 2023 11:08 مساءً - دوت الخليج – عقد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعا اليوم؛ لمتابعة جهود تطوير شركة مصر للطيران.

وأكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بقطاع الطيران المدني، والعمل على بذل المزيد من الجهود لتطويره والنهوض به؛ بما يعزز من فرص تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي، ويعظم ما تمتلكه مصر من مقومات ومزايا، تجعل هذا القطاع يتكامل مع قطاع السياحة، بما يحقق العديد من الأهداف الاقتصادية.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض جهود تطوير شركة مصر للطيران، والخطط المستقبلية لزيادة حجم أسطول الطائرات بالشركة، إلى جانب التوسع في شبكة الخطوط الجوية، واستهداف أسواق جديدة.

كما تطرق الاجتماع إلى الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في قطاع الطيران المدني، خاصة ما يتعلق بتحديث المطارات، وزيادة طاقتها الاستيعابية، إلى جانب ما يتعلق بتطوير نظم الملاحة والمراقبة الجوية، والخدمات المقدمة من خلال هذا القطاع الحيوي.