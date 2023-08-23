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نعرض لكم الان تفاصيل خبر بوتين: مجموعة بريكس تعمل لصالح الأغلبية العالمية من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 23 أغسطس 2023 10:04 صباحاً - – قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تصريحات مسجلة أمام قمة مجموعة بريكس المنعقدة في جنوب أفريقيا يوم الثلاثاء إن المجموعة تسير في طريقها لتلبية تطلعات معظم سكان العالم.
وأضاف “نحن نتعاون على أساس مبادئ المساواة ودعم الشراكة واحترام مصالح بعضنا البعض، وهذا هو جوهر المسار الاستراتيجي لمجموعتنا و(هو مسار) موجه نحو المستقبل، وهو المسار الذي يلبي تطلعات القسم الأكبر من المجتمع العالمي.. ما يسمى الأغلبية العالمية”.
ويمثل أعضاء مجموعة بريكس، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، أكثر من 40% من سكان العالم. ومن المتوقع أن تناقش القمة إضافة أعضاء جدد، لكن بوتين لم يتطرق إلى هذه المسألة.
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