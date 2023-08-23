مال وأعمال

الذهب يهبط مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الذهب يهبط مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 23 أغسطس 2023 10:04 صباحاً - – تخلت أسعار الذهب عن مكاسبها السابقة لتحوم بالقرب من أدنى مستوى في 5 أشهر يوم الثلاثاء، إذ تسببت قوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية في إضعاف الإقبال على الذهب، مع تحول التركيز إلى ندوة جاكسون هول للبنوك المركزية لاستخلاص مزيد من الدلائل بشأن آفاق سعر الفائدة.

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وانخفض الذهب في السوق الفورية 0.2% إلى 1890.39 دولار للأوقية بحلول الساعة 1358 بتوقيت جرينتش، بعد أن ارتفع 0.6% في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.4% إلى 1930.90 دولار للأوقية.

وصعد الدولار 0.2% مقابل العملات المنافسة، مما يجعل الذهب أعلى تكلفة لحائزي العملات الأخرى، كما قفزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2007.

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وقال توماس باركين رئيس الاحتياطي الاتحادي في ريتشموند إن البنك المركزي المصري الأمريكي بحاجة إلى الدفاع عن هدفه للتضخم عند اثنين بالمئة لضمان استمرار سلامة مصداقيته مع العامة.

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وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في السوق الفورية 0.5% إلى 23.22 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.4% إلى 912.91 دولار. وزاد البلاديوم 1.4% إلى 1262.53 دولار.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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