انت الأن تتابع خبر الدولار عند أعلى مستوى منذ شهرين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اقترب الدولار الأميركي من أعلى مستوى في شهرين،الأربعاء، مع ترقب المستثمرين خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) خلال الأسبوع الحالي للبحث عن مؤشرات على مسار السياسة النقدية.

ووفقا لشبكة سي إن بي سي الاقتصادية، سجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات، 103.55 ليظل غير بعيد عن أعلى مستوى في شهرين البالغ 103.71 الذي لامسه، أمس الثلاثاء.

وارتفع المؤشر 1.6 بالمئة في آب الحالي وهو في طريقه لإنهاء خسائر تكبدها لشهرين متتاليين، كما ارتفع الين 0.20 بالمئة ليصل إلى 145.59 دولار في ساعات التداول الآسيوية ولم يبتعد عن أعلى مستوى في تسعة أشهر البالغ 146.565 الذي سجله الأسبوع الماضي.

وصعد اليورو 0.07 بالمئة إلى 1.0852 دولار، مبتعدا قليلا عن أدنى مستوى في شهرين البالغ 1.0833 دولار الذي لامسه خلال الليلة الماضية.

وبالنسبة للعملات المشفرة، زادت عملة بتكوين في أحدث التعاملات 0.77 بالمئة إلى 26049 دولارا، بعدما لامست أدنى مستوى في شهرين عند 25350 دولارا الليلة الماضية.