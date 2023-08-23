بوتين: عملية التخلي عن الدولار في المعاملات التجارية الدولية…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 23 أغسطس 2023 11:02 صباحاً - العربية دوت نت – قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن عملية التخلي عن الدولار في المعاملات التجارية الدولية مستمرة.

وذكر بوتين، في تصريحات مسجلة أمام قمة مجموعة بريكس المنعقدة في جنوب إفريقيا اليوم الثلاثاء، أن الاستثمار في دول بريكس زاد بمعدل 6 أضعاف.

وأوضح أن مجموعة “بريكس” تتجاوز مجموعة السبع من حيث القدرة الشرائية، مضيفا: “الوضع الاقتصادي العالمي تضرر كثيرا بسبب العقوبات الغربية الأحادية”.

وأوضح بوتين أن المجموعة تسير في طريقها لتلبية تطلعات معظم سكان العالم.

وأضاف “نحن نتعاون على أساس مبادئ المساواة ودعم الشراكة واحترام مصالح بعضنا البعض، وهذا هو جوهر المسار الاستراتيجي

لمجموعتنا و(هو مسار) موجه نحو المستقبل، وهو المسار الذي يلبي تطلعات القسم الأكبر من المجتمع العالمي.. ما يسمى الأغلبية العالمية”.

وتضم المجموعة كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا والتي تشكل اقتصاداتها مجتمعة أكثر من 26% من الاقتصاد العالمي، فيما يشكل عدد سكان هذه الدول 40% من سكان العالم