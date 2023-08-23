انت الأن تتابع خبر الذهب يستقر عند 1900 دولار للأونصة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار الذهب عالميا، الأربعاء، فوق مستوى 1900 دولار بعد تراجع طفيف للدولار واستقرار عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وبحسب وكالة بلومبيرغ الاقتصادية، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1900.09 دولار للأوقية (الأونصة)، مبتعدا أكثر عن أدنى مستوى في خمسة أشهر الذي سجله الأسبوع الماضي، كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1928.60 دولار.

وبالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 23.49 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 920.04 دولار، في حين استقر البلاديوم عند 1260.23 دولار.

