البيت الأبيض: استقرار اقتصاد الصين من مصلحة العالم ولا نعمل…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 23 أغسطس 2023 01:10 مساءً - العربية دوت نت – قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيدعو إلى إصلاح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في قمة مجموعة العشرين.

وأضاف أن استقرار اقتصاد الصين من مصلحة العالم، ولا نعمل على إبطاء النمو الاقتصادي الصيني.

وذكر أن زيارة وزيرة التجارة الأمريكية للصين هدفها تأكيد اهتمام الولايات المتحدة بمواصلة التعاون.

أعلنت بكين وواشنطن اليوم الثلاثاء أنّ وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو ستزور الصين في الفترة من 27 إلى 30 أغسطس.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية في بيان إنّ “الوزيرة ريموندو تتطلّع إلى إجراء مناقشات بنّاءة بشأن القضايا المتعلّقة بالعلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتحدّيات التي تواجهها الشركات الأميركية ومجالات التعاون الممكنة”.

وقالت واشنطن إنها ستزور كلًا من بكين وشنغهاي، في حين أكّدت بكين الزيارة قائلة إنّ ريموندو تلقت دعوة من نظيرها الصيني وانغ وينتاو، وفق ما نقلته وكالة “فرانس برس”.