مال وأعمال

النفط ينخفض بفعل مخاوف استمرار تراجع الطلب الصيني

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر النفط ينخفض بفعل مخاوف استمرار تراجع الطلب الصيني من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 23 أغسطس 2023 02:11 مساءً - – انخفضت أسعار النفط عند التسوية يوم الثلاثاء مع استمرار تركيز المستثمرين على احتمال أن يتواصل انخفاض الطلب من الصين بسبب الأزمة الاقتصادية التي يشهدها أكبر مستورد للخام في العالم.

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تراجع خام برنت 43 سنتا أو 0.5% إلى 84.03 دولار للبرميل، كما نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 48 سنتا إلى 79.64 دولار للبرميل.

وانخفضت عقود خام غرب تكساس الوسيط لأقرب شهر استحقاق 37 سنتا إلى 80.35 دولار للبرميل بفعل ضعف التداول قبل انتهاء سريانها الوشيك.

وتعد الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، عاملا ضروريا لتعزيز حجم الطلب على النفط خلال ما تبقى من العام. لكن ضعف نشاطها الاقتصادي أحبط الأسواق بعد أن خيبت إجراءات التحفيز التي تعهدت بها التوقعات، بما في ذلك خفض أقل من المتوقع لمعيار إقراض رئيسي يوم الاثنين.

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ولم يستبعد مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي المصري الأمريكي) رفع أسعار الفائدة مجددا في معركتهم لاحتواء التضخم، ما تسبب في تأجيج المخاوف إزاء الطلب.

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ومن المتوقع أن تستمر الولايات المتحدة في السحب من مخزوناتها من النفط.

وأظهر استطلاع أولي لرويترز انخفاض مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، ومن المقرر أن تصدر بيانات من معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق من يوم الثلاثاء.

لكن من المحتمل بذل جهود للتغلب على شح الإمدادات العالمية. وأفادت وكالة الأنباء العراقية يوم الثلاثاء بأن وزيري النفط العراقي والتركي بحثا أهمية استئناف صادرات النفط بعد اكتمال صيانة خط الأنابيب.

وأوقفت تركيا صادرات العراق البالغة 450 ألف برميل يوميا، أي ما يعادل 0.5% تقريبا من الإمدادات العالمية، عبر خط أنابيب يمتد من شمال العراق إلى تركيا في 25 مارس بعد حكم في قضية تحكيم صادر عن غرفة التجارة الدولية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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