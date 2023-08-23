مال وأعمال

شركات السياحة الدينية ترحب بالضوابط الجديدة لرحلات العمرة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

نعرض لكم الان تفاصيل خبر شركات السياحة الدينية ترحب بالضوابط الجديدة لرحلات العمرة من قسم مال واعمال

aiBANK

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 23 أغسطس 2023 04:14 مساءً - فاطمة أبو زيد _ رحبت شركات السياحة الدينية بالضوابط والقواعد الجديدة المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة، والتي تضمنت فتح مدد توثيق عقود الوكالة، ووصفتها بأنها خطوة جيدة ستزيد تنافسية شركات القطاع.

predco_adv_2021
BonatMisr
هذا المحتوى للمشتركين فقط
دخول اشتراك

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شركات السياحة الدينية ترحب بالضوابط الجديدة لرحلات العمرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا