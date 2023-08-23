نعرض لكم الان تفاصيل خبر شركات السياحة الدينية ترحب بالضوابط الجديدة لرحلات العمرة من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 23 أغسطس 2023 04:14 مساءً - فاطمة أبو زيد _ رحبت شركات السياحة الدينية بالضوابط والقواعد الجديدة المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة، والتي تضمنت فتح مدد توثيق عقود الوكالة، ووصفتها بأنها خطوة جيدة ستزيد تنافسية شركات القطاع. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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