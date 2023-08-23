مال وأعمال

بوتين: دول بريكس تعمل على الانتقال للعملات الوطنية واستبعاد…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر بوتين: دول بريكس تعمل على الانتقال للعملات الوطنية واستبعاد… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 23 أغسطس 2023 06:12 مساءً - وكالات _ قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم، إننا نسعى لاستبعاد الدولار من التجارة البينية لدول “بريكس”.

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وأضاف بوتين في كلمة مسجلة أمام قمة مجموعة بريكس المنعقدة في جنوب إفريقيا في يومها الثاني، أن المجموعة ستطلق مفوضية خاصة للنقل بين دولها.

وأوضح الرئيس الروسي، أن دول بريكس ستعمل على الانتقال للعملات الوطنية.

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وأشار إلى أن روسيا ستسعى لتوسيع مجموعة بريكس خلال رئاستها المقبلة للمجموعة وستعمل على تحقيق العدالة الدولية.

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وتضم مجموعة “بريكس” كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا والتي تشكل اقتصاداتها مجتمعة أكثر من 26% من الاقتصاد العالمي، فيما يشكل عدد سكان هذه الدول 40%، من سكان العالم.

وقال بوتين إن القيود التجارية المفروضة على روسيا ترقى إلى “ممارسة عقوبات غير مشروعة وتجميد غير قانوني لأصول دول ذات سيادة، وهو ما يخالف جميع المعايير والقواعد الأساسية للتجارة الحرة”.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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