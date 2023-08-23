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نعرض لكم الان تفاصيل خبر بيكو مصر: بدء عمليات الإنتاج بمصنع الأجهزة المنزلية بداية… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 23 أغسطس 2023 07:10 مساءً - إسلام سالم _ قال أوميت جونيل مدير عام شركة بيكو مصر إحدى شركات ارتشيليك العالمية، عن انتهاء الشركة من 50% من الأعمال الانشائية لمصنع الأجهزة المنزلية.
وأضاف جونيل، خلال المائدة المستديرة التي نظمتها الشركة اليوم الأربعاء، إن الشركة تخطط للانتهاء من عمليات إنشاء المصنع بنهاية العام الجاري، على أن يبدأ الإنتاج بداية 2024.
وأوضح مدير عام شركة بيكو مصر أن الشركة تعتبر مصر مركزا استراتيجيا لأعمالها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتصدير من مصر خلال الفترة المقبلة.
ولفتأن الشركة تتواجد في السوق المصرية منذ 10 سنوات واستطاعت تحقيق نجاحات من خلال منتجاتها التي تتمتع بالجودة والابتكار.
وأشار إلى أن الرخصة الذهبية تعد أكبر التسهيلات التي حصلت الشركة عليها، في ظل دعم الحكومة المصرية للقطاع الصناعي.
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