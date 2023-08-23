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نعرض لكم الان تفاصيل خبر عقود الغاز الأوروبية تتراجع 10% رغم استمرار الاضطرابات في… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 23 أغسطس 2023 07:10 مساءً - وكالات _ شهدت أسعار عقود الغاز الطبيعي في أوروبا انخفاضا حادا خلال تعاملات يوم الأربعاء لتهبط بأكثر من 10%، على الرغم من أن تهديد الإضرابات العمالية في قطاع الغاز الأسترالي لا يزال قائما، حيث لم يتم التوصل لاتفاق بعد.
وجاء هذا التراجع الحاد في أسعار الغاز على خلفية البيانات السلبية للغاية التي أصدرتها وكالة ستاندرد آند بورز العالمية اليوم لمؤشرات مديري المشتريات للقطاعات التصنيعية والخدمية في منطقة اليورو وبريطانيا.
وأدت تلك البيانات إلى تعزيز التوقعات بأن التباطؤ في النشاط الاقتصادي للقارة العجوز سوف يقلل من حجم الطلب على الغاز، مما عوض على ما يبدو أثر المخاةف بشأن إمدادات أستراليا التي تمثل نحو 10% من الإمدادات العالمية.
وعلى صعيد التداولات، هبطت عقود الغاز الطبيعي الآجلة في المملكة المتحدة بنسبة 10.64% لتصل إلى 94.72 بنس لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وكذلك انخفضت أسعار عقود الغاز الطبيعي الآجلة في هولندا TTF بنسبة 11.85% لتصل إلى 37.84 يورو لكل ميجاوات / الساعة.
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